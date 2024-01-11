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11 Ocak 2024 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 07:15:00

Miçotakis'ten vize kolaylığı ve F-16 mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarına vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi. Türk turistlere 10 Yunan adası için ekspres vize uygulaması mart ayında başlayacak. Yunan başbakan ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin görüşlerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra en çok konuşulan konuların başında Yunan adalarında uygulanacak vize kolaylığı anlaşması vardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.

Yunan lider, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlayacak uygulamanın, mart ayından itibaren başlayacağını söyledi.

Uygulamanın ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.

Bu anlaşmanın sürekli olacağına inandığını ifade etti.

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunan lider,,

"Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" dedi.

Etiketler : türkiye yunanistan kiryakos miçotakis vize f16
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