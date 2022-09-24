Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz

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24 Eylül 2022 Cumartesi 11:14:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 11:14:00

Miçotakis'ten Türk-Yunan ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: "Biz düşman değiliz"

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabından Türk-Yunan ilişkilerine dair Türkçe paylaşımda bulundu. Miçotakis, ülkesinin Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu kaydetti. Diğer yandan Türkiye, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi hedef alan sözlerine "gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği" olduğu yanıtını verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesajda, Yunanistan'ın Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu belirtti.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı.

Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.

"TÜRKİYE'DEN DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI"

Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.

Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Etiketler : YUNANİSTAN TÜRKİYE Miçotakis Kiryakos Miçotakis
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