Miçotakis'i korkutan gelişme: Türk ordusu güçleniyor

Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.

Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usulsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.

Öte yandan birkaç gün önce yayınlanan bir rapor, Yunan basınında geniş bir yer buldu. Raporu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan emekli amiral Alexandrıs Diakopoulos ve Nikos Stournaras tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

'Türkiye Stratejik Özerlik Arayışında' isimli raporda askeri uzmanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Ege'de artan gücünü kaleme aldıklarını belirtti.

Raporda özellikle, Doğu Akdeniz'in uluslararasıı deniz ticaretinin yüzde 25'inin geçiş rotasında bulunduğu ve buraya hakim olan gücün de dünyada söz sahibi ülkelerden olacağına vurgu yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaptığı harekatı değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin kendi milli savunma sanayisi tarafından desteklenen otonom yetenekleri geliştirdiğinin de altını çizdi.

Raporda, "Mavi Vatan vizyonundan hareketle Türkiye, Karadeniz ve Süveyş Kanalı'ndan Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol ederek, Avrupa'ya giden ana doğu geçiş yollarını kontrol edecek ve tartışmasız olarak bölgeler arası güç haline gelecektir" dedi.

Aynı zamanda uzmanlar yine provokasyon dolu ifadelere yer vererek Türkiye'nin Mavi Vatan ile Ankara'nın diplomatik çabalarını ve uluslararası hukuk yoluna başvuran çabalarını yok sayan ifadelere yer verildi.

Uzmanlar, "Doğu Akdeniz'deki güç boşluğunda Türkiye, hegomonya için sert güç kullanımına başvurmuştur" dedi.

Türkiye'nin bölgesel tüm meselelere dahil olduğunun altını çizden uzmanlar "Türkiye, bir zamanlar Osmanlı'nın elinde bulunan ticaret ve deniz gücünü yeniden kazanabilmek için Akdeniz'de aktif oluyor" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin bölgeler arası emsal hareketlerine örnek veren rapor, bunun için Türkiye'nin Afrika'daki hareketlerini gündeme getirdi.

Raporun sonunda ise Türkiye'nin Batı'ya karşı değişen tavrı ele alındı. Raporda bu durum 'eşit şekilde müzakere' olarak tanımlandı.

ABD, Çin ve Rusya'nın bölgede varlıklarını kabul ettirmelerini sağlamaları için anlaşmaya varmaları konusunda Türkiye'nin kendisini en önemli güç olarak konumladığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan'da partiler arası çatışma da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis ise sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.

Yunanistan hükümeti ve Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'e uyarılardan bulunan Gregoriadis, "Tarihten ders almalıyız" demişti.

Açıklamasında milletvekili, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer vermşti.

Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis ise sol partiye sert çıkarak "Onları balıklara yem yapacaklarını" açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Efes-2022 tatbikatı Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından panikleyen Yunanistan basında yine skandal ifadelere imza atmıştı.

Proto Thema'nın manşetide geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan vardı. Efes-2022 tatbikatından bahseden gazete, Miçotakis'in yine Mavi Vatan haritasına atıfta bulunmuştu.

Başka bir haberinde ise gazete, Miçotakis'in Selanik Zirvesi'nde yine Türkiye'nin açıklamalarına dikkat çektiğinden bahsederek, Miçotakis'in 'öfkeli komşularımız' var sözlerinden bahsetmişti.

Atina da Başkan Erdoğan'ın tatbikat sırasında yaptığı konuşma ile ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap vermişti. Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou Başkan Erdoğan'ın Yunanca konuşmasın 'olağanüstü' olarak nitelendirmişti.

Başkan Erdoğan, konuşmasında her fırsatta provokasyondan kaçınmayan Yunanistan'a uyarılardan bulunarak, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" sözlerine yer vermişti.

Bunun ardından Yunanca Tweet atan Başkan Erdoğan, "Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip olmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" demişti.