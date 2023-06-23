Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı

Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan, Türkiye'nin genel seçimlere karıştığı şeklinde tezler ileri sürüyor.

Ülkenin eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, bu konuda Türkiye'yi hedef alan ifadelere imza attı.

Miçotakis, "Türkiye'nin Trakya'da nasıl hareket ettiğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini" savundu.

Atina yönetimi, Türkiye'nin Gümülcine Konsolosluğu'nun 21 Mayıs seçimlerine müdahale ederek Türkiye'ye yakın adayların seçilmesi için çalıştığını iddia ediyor.

"ERDOĞAN İLE AÇIK BİR ŞEKİLDE KONUŞACAĞIM"

Buna tahammül edemeyeceğini belirten Miçotakis, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile "açık bir şekilde" konuşacağını söyledi.

ANT1 televizyonuna demeç veren Miçotakis, gelecek ay Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu da yanıtladı.

"SORUNLARI ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZEBİLİRİZ"

Yunan siyasetçi, Ankara ile anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirtirken, şöyle devam etti:

Sayın Erdoğan, egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı baltalayan söylemlerde ısrar ederse, tartışacak çok şeyimiz yok, egemenlik ve silahsızlanma konuları gündem dışı kalır.

TÜRKİYE'YE YOL GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının ve Batı'ya açılmasının Türk-Yunan diyaloğundan geçtiğini iddia etti.

Miçotakis, "Yani Ege ve Doğu Akdeniz'de MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına geri dönülmesinden geçer." görüşünü savundu.