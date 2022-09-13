Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu!

Yunanistan provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk F-163larının taciz edilmesi ile tansiyon iyice yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine bir skandala imza attı. Türkiye'yi şikayet etmek için Fransa'nın yolunu tutan Miçotakis, skandal sözlere imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise adeta Yunanistan'a kalkan oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Miçotakis'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) takvimini, jeopolitik bağlamı ve enerji meselesini ele alacaklarını belirtti.

Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.

SAVUNMA ANLAŞMASINA VURGU

Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.

YUNANİSTAN'A KALKAN OLDU

Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün daha büyük değer taşıdığını kaydeden Macron, "Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda (bulunulmuşken), daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu (söyleme) fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum." dedi.

KARGAŞAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz)." ifadesini kullandı.

Macron, Miçotakis'le birlikte, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizini de görüşeceklerini söyledi.

Karadan ve nehirden "dayanışma yollarıyla" ihraç edilen Ukrayna tahılına atıfta bulunan Macron, "Burada şunu söylemek istiyorum, deniz yolları hakkında ne denilirse denilsin, bu 'dayanışma yolları' şimdiye kadar Ukrayna'dan en fazla hububat ihraç edilmesini sağlayan (yollar)." dedi.

MİÇOTAKİS YİNE ŞİKAYET ETTİ

Miçotakis ise Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia ederek, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda." diye konuştu.

DİYALOG ÇAĞRILARINA KULAK TIKAYAN MİÇOTAKİS'TEN DİYALOG MESAJI

Yunanistan'ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, bir iş birliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, "Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil." dedi.