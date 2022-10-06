Yine Türkiye'yi şikayet etti!

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06 Ekim 2022 Perşembe 10:21:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 10:28:00

Miçotakis Türkiye'yi yine ABD'ye şikayet etti!

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. İkili görüşmede Türkiye'ye ilişkin de görüşmelerini paylaşan Miçotakis, Türkiye'yi yine ABD'ye şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gittiği her yerde katıldığı her etkinlikte Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. Miçotakis, Türkiye'yi yine ABD'ye şikayet etti.

Yunan başbakan, başkent Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Ardından başbakanlık ofisi görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Miçotakis, ABD ile ilişkilerin son derece iyi seviyede olduğunu vurguladı. İki ülke arasında askeri işbirliğinin arttığını kaydetti.

Dedeağaç'ı ABD üssüne çeviren Miçotakis, buranın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Avrupa'ya enerji akışında giriş kapısı olduğunu iddia etti ancak Miçoktakis'in ana gündemi Türkiye idi.

ABD'li Temsilcilere gerginliği Ankara'nın tırmandırdığını söyledi. Adaların silahsızlandırılması gerektiğini unutan Miçotakis, Atina'nın uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti.

GERGİNLİK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜR MÜ?

Bu soru kafaları kurcalarken Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Olası bir savaşın Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ifade eden Apostolakis, büyük bir yıkıma sebep olabileceğini söyledi.

Apostolakis, Yunansitan'ın Batılı dostlarına fazla güvenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Etiketler : Miçotakis abd türkiye şikayet Yunanistan
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