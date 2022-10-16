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16 Ekim 2022 Pazar 00:42:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 00:42:00

Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

Son dönemde Türkiye'ye yönelik gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunan Yunanistan cephesi, bu seferki çağrısıyla şaşırttı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı.

"YUNANİSTAN, ARAMA ÇALIŞMALARINA YARDIM GÖNDERMEYE HAZIR"

Miçotakis, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

DENDİAS DA ÇAVUŞOĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiğini taziye mesajında, "Trajik can kaybından derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "Yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dendias Çavuşoğlu Yunanistan Miçotakis maden patlaması
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