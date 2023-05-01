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01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:30:00

Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin aktif dış politikasından rahatsız olan Yunanistan, seçim sonrası değişim beklentisini öne sürdü. Türkiye ile ilişkilerde gerilim politikasını benimseyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bence Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı" dedi.

Yunanistan 21 Mayıs'ta genel seçime gidiyor.

Türkiye ile ilişkilerinde diyalog yerine gerilimi seçen,, her fırsatta provokasyona imza atan Yunanistan, Türkiye'deki seçimleri de yakından takip ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8'inci Delfi Ekonomik Forumunda yine Türkiye'yi hedef aldı.

Forumda, Financial Times'ın yönetici editörü Peter Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde, iki ülke ilişkilerinin seyrini sordu.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi gerektiğini savundu. Seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerektiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin aktif dış politikasından rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, değişim beklentisini dile getirdi.

Mavi Vatan ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını skandal ifadelerle eleştirdi.

Etiketler : Yunanistan Miçotakis Mavi Vatan
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