VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Erkeklerde estetik merakı artıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
19 Ocak 2024 Cuma 07:09:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 07:09:00

Miçotakis, Türkiye ile olumlu havayı güçlendirmek istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, Türkiye ile olan olumlu havayı güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Miçotakis, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını belirtti.

Yumuşamanın devam ettiğini aktaran Miçotakis, "Son yıllarda Türk siyasetinde dramatik değişimler görüyoruz. Ancak iyimser olmak ve ülkelerimizin attığı olumlu adımları daha da güçlendirmek istiyorum." dedi.

Miçotakis, iki ülke arasındaki tek önemli sorun olarak nitelendirdiği deniz yetki alanları sınırlarının çizilmesi konusunun çözülmediğini ve bu soruna rağmen bir arada var olabilmeleri ve olumlu gündeme odaklanabilmeleri gerektiğini savundu.

Gazze'deki artan sivil kayıplar konusundaki endişelerini de dile getiren Miçotakis, mağdurlar arasında çok sayıda çocuk olduğunu vurguladı.

Yemen'deki Husilerin gemilere yönelik füze ve dron saldırıları ile ABD ve İngiltere'nin buna yanıt olarak gerçekleştirdiği hava saldırılarına değinen Miçotakis, bu durumun sadece Yunanistan'ı etkileyen bir sorun olmadığını kaydetti.

Etiketler : yunanistan türkiye kiryakos miçotakis
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Doğal güzeller

Doğal güzeller
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX