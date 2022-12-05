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05 Aralık 2022 Pazartesi 08:12:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 08:12:00

Miçotakis ordusuna güvenmiyor

Kaynak: YeniŞafak

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Yunanistan'da telefonları "dinlendiği" iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi. Türkiye'ye karşı askeri provokasyonlarda bulunan Başbakan Miçotakis'in kendi ordusuna güvenmediği ve Genelkurmay Başkanı Floros ile Kara Kuvvetleri Komutanı Lalousis dahil askerleri dinlettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da istihbarat teşkilatının (EYP) İsrail menşeli Predator casus yazılım ile telefonlarını dinlendiği kişiler listesi kabarıyor. Türkiye'ye karşı askeri provokasyonlarda bulunan Başbakan Miçotakis'in birçok siyasetçi ve gazetecinin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini de dinlettirdiği ortaya çıktı. Yunan gazetesi Documento dünkü sayısında Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, EYP'yi Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini dinlemek ve izlemek için kullandığını duyurdu. Gazete, 14 yeni kişinin yer aldığı dördüncü listeyi yayınladı. Dinleme skandalının patlak vermesinin ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'ndan (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos'ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sunmuştu. Kontoleon'un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti. Miçotakis ise söz konusu dinlemelerden haberinin olmadığı savunmasını yapmıştı.

GENELKURMAY HEDEFTE

Habere göre EYP, Predator adlı casus yazılımı kullanarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri Komutanı Charalambos Lalousis de dahil olmak üzere birçok yüksek rütbeli subayın telefonlarını dinleyerek takip etti. Ordu kademesindeki isimlerin dışında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de Yunan hükümeti tarafından telefonları dinlenenler arasında yer alıyor.

SYRIZA: DERHAL CEVAP VERİLMELİ

Ülkenin ana muhalefet partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada ortaya atılan iddialarla ilgili izahat beklediklerinin altı çizilirken aylardır aydınlatılamayan skandalın Yunan tarihinin en karanlık anlarına ait olduğu vurgulandı. Başbakan Miçotakis'in EYP'nin attığı her adımdan sorumlu olduğu hatırlatılırken "Miçotakis derhal net cevaplar vermeli" denildi. Açıklamada ayrıca "Tek görevi düşmanlara karşı ülkeyi savunmak olan askerler gizli bir şekilde gözetleniyor muydu?" diye soruldu. Öte yandan bir önceki listede ismi dinlenenler arasında yer alan Hükümet Sözcüsü Ioannis Oikonomou ise söz konusu haberi 'temelsiz iddiaların bir karışımı' diye nitelendirerek eleştirdi.

Etiketler : Yunanistan SYRIZA Miçotakis Ioannis Oikonomou
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