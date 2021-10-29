Yunan'dan Türkiye kışkırtması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Almanya Başbakanı Angela Merkel üzerinden Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır almaya çağırdı.



Aksam.com.tr'nin Yunanistan medyası Ekathimerini'den aktardığı habere göre, Miçotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı'nın, ılımlı davranarak "Türkiye'nin keyfi davranmasına" sebebiyet verdiğini iddia etti.

"Avrupa ilkelerinin Avrupa pratiğine dönüşmesinin zamanı geldi" diyerek Avrupa'dan net bir tavır isteyen Yunanistan lideri, Merkel'in birkaç yıl önce Yunanistan'ı borç batağından kurtarmasını hatırlatarak bir kez daha teşekkür etti.

Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik çağrısına, Almanya Başbakanı Merkel ise uluslararası kararlara saygı duyulması gerektiğini belirterek "önemli ama zor" diye cevap verdi.