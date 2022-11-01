VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'yi tercih etti
ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Zelenskiy, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu
Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gemiler yollarına devam ediyor
Bakan Nebati: Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
Akar'dan oyuncu Haktanır'a tebrik
İçişleri Bakanlığı ve YÖK işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
'Tarım cebimde' uygulaması yeni yılda hayata geçecek
AK Parti, başörtüsü teklifini MHP ile paylaştı
PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı
İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak
İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi
THY, Panama'ya direkt seferlere 30 Ekim'de başladı
PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek
Kalp hastalarına "grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları" önerisi
01 Kasım 2022 Salı 23:53:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 23:53:00

Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'yi tercih etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu bu yaz Rus turistlerin, Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti.

Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, "Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, "Doğru yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Miçotakis, "Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladık. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok." diye konuştu.

Kallas da Yunanistan ve Estonya'nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte iş birliği yapabileceğini söyledi.

Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, "Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz." dedi.

Etiketler : Miçotakis yunanistan NATO
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Komedinin yeni ikilisi

Komedinin yeni ikilisi
Kurt Efe'si 6 aylık oldu

Kurt Efe'si 6 aylık oldu
5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
Maraşlı Dubai'de

Maraşlı Dubai'de
Kızlarına alışveriş yaptı

Kızlarına alışveriş yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX