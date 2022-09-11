Ankara-Atina hattında tansiyon düşmüyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis imzaladıkları iş birliği anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Bizim daha çok müttefikimiz var. En önemlileri ABD ve Fransa" ifadelerini kullandı.

"ONLARCA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADIK"

Atina'dan tansiyonu yükseltici açıklamalara bir yenisi eklendi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmeye çalıştı.

Uluslararası Ticaret Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Ülkemiz, onlarca iş birliği anlaşması imzaladı. Bizim daha fazla müttefikimiz var." dedi.

"EN ÖNEMLİLERİ FRANSA VE ABD"

Ege'nin diğer tarafından tehditlerle karşılaştıklarını savunan Miçotakis, Batı ve Afrika'dan Asya ve Arap dünyasına kadar birçok ülkeyle müttefiklik bağlarına sahip olduklarını söyledi.

Açıklamasında Miçotakis, "Bunların arasında elbette daha önemlileri stratejik savunma anlaşmaları yaptığımız Fransa ve ABD." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS: DİPLOMATİK KALKANIMIZ, CAYDIRICILIK MIZRAĞIYLA HAREKET EDİYOR

Yunan Başbakan, daha önceki açıklamasında, "Söz verdik ve gururlu bir vatanımız var. Ülkemiz, İyon Denizi'nde karasularını 12 mile genişlettiği için şimdi daha da büyük." demişti.

Kathimeri'nin haberine göre, Kiryakos Miçotakis, "Diplomatik kalkanımız, aynı zamanda ulusal caydırıcılık mızrağıyla da birlikte hareket ediyor." diye konuşmuştu.