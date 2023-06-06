VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeryüzü Doktorları Kurban Kampanyasına Destek Bekliyor
MSB açıkladı... Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ üyesi 29 kişi yakalandı
CHP'li Kocasakal'dan Özgür Özel'e sert sözler
İYİ Parti'de deprem sürüyor
'Katil yosun'un yeni rotası değişiyor
Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
06 Haziran 2023 Salı 11:41:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 11:41:00

MI6 Başkanı Moore, MİT Başkanlığına atanan Kalın'ı tebrik etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.

Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

Richard Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

Etiketler : Moore Hakan Fidan İbrahim Kalın
'Hindistan cevizi' ailesi

'Hindistan cevizi' ailesi
Elçin gitti, Öznur geldi

Elçin gitti, Öznur geldi
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum
Yeni şarkı müjdesi

Yeni şarkı müjdesi
Bebek değil, evlilik kilosu

Bebek değil, evlilik kilosu
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX