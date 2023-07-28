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28 Temmuz 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 13:30:00

Meta'nın sahibi Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir"le suçlamak için yapılacak oylama iptal edildi

Kaynak: AA

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ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, sosyal medya hesabından Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir" ile suçlamak için yapılması planlanan oylamadan vazgeçildiğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jordan, Twitter hesabından "Kongre'yi tahkir" ile suçlanan Zuckerberg'e ilişkin açıklamada bulundu.

Jordan, teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için Zuckerberg'in "Kongre'yi tahkir" ile suçlamak için oylama yapmaktan vazgeçildiğini duyurdu.

Komite toplantısından önce yaptığı paylaşımda Jordan, "Facebook'un tam işbirliğini benimsemesi nedeniyle Komite tahkir suçlamasını askıya alma kararı verdi. Şimdilik." dedi.

Jordan, "Açık konuşmak gerekirse, tahkir suçlaması hala gündemde ve Facebook tam işbirliğinde bulunmazsa kullanılacak." vurgusunu yaptı.

"KONGRE'Yİ TAHKİR" SUÇLAMASI

Şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında talep edilen belgelerin "kasıtlı olarak" komiteye iletilmediği gerekçesiyle Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir" ile suçlamak için komitede dün bir oylama yapılması planlanmıştı.

Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i "itaatsizlikten" suçlu bulsaydı, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecekti.

META, KONGRE'YE 50 BİN SAYFADAN FAZLA BELGE GÖNDERDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bu arada, Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta'nın Temsilciler Meclisi'ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.

Jordan, seçim kampanyasında "Big Tech" olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.

Etiketler : meta mark zuckerberg kongre
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