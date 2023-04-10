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10 Nisan 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 14:30:00

Mescid-i Aksa'ya 1500'den fazla fanatik Yahudi baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin korumasındaki 1531 fanatik Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları devam ediyor.

İsrail polisi, bugün de gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken çok sayıda polis de Müslümanların ibadet ettiği Kıble Mescidi etrafında konuşlandı.

Mescid-i Aksa'dan sorumlu Filistin İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, baskına, 23 ayrı gruptan oluşan 1531 fanatik Yahudi yerleşimcinin katıldığı belirtildi.

Fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusundan geçişleri sırasında orada bulunan Müslümanlar, tekbirler getirerek baskını protesto etti.

Bir grup Filistinli ile aralarında Türklerin de bulunduğu farklı ülkelerden gelen Müslümanlar, fanatik Yahudilerin geçtiği noktada cemaatle namaz kıldı.

İsrail polisinin geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

HAMURSUZ BAYRAMI'NDA "AKSA'YA BASKIN" ÇAĞRILARI

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

Etiketler : mescidi aksa fanatik yahudi baskın hamursuz bayramı

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