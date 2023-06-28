Mescid-i Aksa'da bayram namazı 100 bin kişiyle kılındı
Kaynak: AA
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı.
Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.
Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.
- Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi
- İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu
- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor
- Kovid-19'un ardından maskelerini çıkaran Japonlar, yeniden gülümsemeyi öğreniyor
- Bayramın ilk gününde 'tek taraflı' ateşkes ilan edildi
- Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Sekiz ölü 56 yaralı