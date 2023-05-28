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Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sevinci
28 Mayıs 2023 Pazar 23:33:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:33:00

Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sevinci

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası, Kudüs'te insanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'da toplanan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turdaki seçim zaferi sonrası Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.

Mescid-i Aksa'da toplanarak Türkiye'deki seçim sonuçlarını takip eden Müslümanlar, Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye'deki seçimlerin 85 milyon tarafından heyecanla takip edildiği saatlerde aynı heyecan Mescid-i Aksa'da da yaşandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mescidi aksa seçim sevinç mutluluk
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