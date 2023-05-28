Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turdaki seçim zaferi sonrası Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.

Mescid-i Aksa'da toplanarak Türkiye'deki seçim sonuçlarını takip eden Müslümanlar, Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye'deki seçimlerin 85 milyon tarafından heyecanla takip edildiği saatlerde aynı heyecan Mescid-i Aksa'da da yaşandı.