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Mescid-i Aksa'da 150 bin kişilik teravih! İsrail'in engellemeleri fayda etmedi
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30 Mart 2024 Cumartesi 01:07:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 01:07:00

Mescid-i Aksa'da 150 bin kişilik teravih! İsrail'in engellemeleri fayda etmedi

Kaynak: AA

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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, ramazan ayının üçüncü cumasında, 150 bin kişi teravih namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yatsı ve teravih namazına 150 bin Müslümanın katıldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir'in tarihi dar sokaklarında terahihe gelenler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, cuma namazlarına haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaat gelebilmişti.

MESCİD-İ AKSA'DA BUGÜN 120 BİN KİŞİ CUMA NAMAZINI KILDI

İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı.

Ramazan ayında İsrail polisinin kısıtlamaları hafifletmesiyle Mescid-i Aksa'da bugün 120 bin kişi cuma namazını kılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Etiketler : Mescid-i Aksa Doğu Kudüs Ramazan Namazı
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