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03 Aralık 2021 Cuma 00:23:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 00:23:00

Merkel'e veda töreni: Alkışlarla uğurlandı

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. En sevdiği müzik parçalarının seslendirildiği veda töreninin sonunda Merkel, aralarından kabine üyelerinin de olduğu davetlilerce alkışlarla uğurlandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanlığında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.

Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret etti:

"Özellikle salgının son iki yılı, siyasete, bilime ve sosyal söyleme duyulan güvenin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi."

YENİ BAŞBAKANA BAŞARILAR DİLEDİ

Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.

İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.

GELENEKSEL BİR TÖREN

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

MERKEL'İN GÖZLERİ DOLDU

Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği "Büyük Tanrı seni övüyoruz" adlı ilahi ile "Benim için kırmızı güller yağsın" ve "Renkli filmi unutmuşsun" adlı parçalar çalındı.

"Benim İçin Kırmızı Güller Yağsın" adlı şarkıyı dinlerken Merkel'in gözleri doldu.

Angela Merkel, 8 Aralık'ta Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan Olaf Scholz'a görevini devredecek

Etiketler : Angela Merkel Federal Meclis Başbakanlık
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