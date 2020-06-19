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19 Haziran 2020 Cuma 18:36:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 18:43:00

Merkel, Yunanistan'daki kamplardan sığınmacı getirecek

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'daki mülteci kamplarından 243'ü çocuk olmak üzere 900'den fazla kişiyi mülteci olarak kabul edeceğini duyurdu.

lmanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunanistan'daki mülteci kamplarından 243 çocuğun aileleriyle birlikte Almanya'ya getirileceğini açıkladı.

Toplamda 900'den fazla kişinin mülteci olarak kabul edileceğini belirten Seehofer, bunun Almanya'nın bu türdeki en büyük girişimi olduğunu söyledi.

Açıklamayı Cuma günü düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısının ardından yapan Seehofer, Yunan adalarında kapasitesinin üzerinde dolu olan kamplardan ailelerin getirilmesi için eyaletlerin gösterdiği işbirliğinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

ÖNCELİK, MÜLTECİLERİ KABUL ETMEYE HAZIR EYALETLERDE OLACAK

Çok sayıda eyaletin getirilecek kişilerin kabul edilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Seehofer, mültecilerin daha önce yapıldığı gibi 16 eyaletin nüfus oranlarına göre dağıtılmayacağını, bu kez öncelikle mültecileri kabul etmeye hazır olan bazı eyaletlerin dikkate alınacağını belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Almanya'nın yanı sıra Finlandiya, Portekiz, İrlanda ve Fransa da Yunan adalarındaki mülteci çocukları kabul etmeye hazırlanıyor. Bakanlık sözcüsü, adalardan mülteci kabul edecek Avrupa ülkelerinin sayısının 12 olduğunu söyledi.

SURİYELİLER SINIR DIŞI EDİLMEYECEK

İçişleri bakanları toplantısında Suriyeli mültecilerin sınırdışı edilmemesi uygulamasının da insani nedenlerle uzatılmasına karar verildi. Almanya 2012 yılından bu yana Suriyelileri sınır dışı etmiyor.

Öte yandan hafta başında Almanya'nın pandemi nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını açıklamıştı.

ALMANYA'DA 9 BİN MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP

Avrupa'da artan ırkçılık saldırıları sonrası yapılan araştırmalarda, 2019 yılında sadece AB üzerinde 96 bin mülteci çocuğun kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bu rakamın 9 bini sadece Almanya'dan...

Bu çocukların nerede olduğu bugüne kadar bilinmiyor.

Kayıp olan mülteci çocukların en çok maruz kaldığı durumlar, cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası...

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