  • BIST
    1143.69
  • Dolar
    7,7593
  • Euro
    9,1039
  • Altın
    471,1650
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Şehrazat'a sert çıktı: Cevabımızı terbiyesize mahkemede vereceğiz
FETÖ'cü üsteğmene işkence suçundan hapis cezası
Ermenistan'ın Türk uçak ve SİHA iddiasına MSB'den açıklama
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
Serena Williams, Roland Garros'tan çekildi
Ukrayna'dan Azerbaycan'a destek: Bu duruşumuz hiç değişmedi
Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
22 kg uyuşturucuyla yakalanan HDPKK'nın sözde Nazilli İlçe yöneticisi tutuklandı
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi açıklaması: Yeni baştan yapılandırılmalı
Esra Erol'un programında ortaya çıkan yasak aşk skandalının tarafı Cengiz Koraltan Nazilli'de darp e ...
Merkel'den Yunanistan'ı üzecek açıklama: Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var
Antalya felaket yaşanacaktı! Rus pilot, Antalya kuleyi yanlış anlamış
Aliyev'den çok net açıklama: Ermenistan çekilirse çatışmalar durur
Bakan Albayrak duyurdu! En kısa sürede hayata geçireceğiz
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi
Macron yine çizgiyi aştı! Ermenistan'a destek verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap
Dilan Çıtak Tatlıses'ten flaş İbrahim Tatlıses açıklaması: Artık yorum yapmıyorum
NBA'de final heyecanı başlıyor
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü
Azerbaycan'dan nokta atışı... Ermeni topçusu böyle vuruldu
DEAŞ talimatlarını itiraf etti
Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!
30 Eylül 2020 Çarşamba 15:53:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 16:01:00

Merkel: Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmasında Türkiye ile işbirliği konusunda mesajlar verdi. Almanya ve Türkiye'nin çok yönlü bir iş birliği ile bağlı olduğunu kaydeden Merkel "Türkiye'yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı" dedi.

Merkel, Federal Meclisteki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, yarınki Avrupa Birliği (AB) toplantısında Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağına dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bir taraftan insan hakları ile ilgili gelişmelerden yakınıyoruz diğer taraftan ise Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) arasındaki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu görüyoruz. Askeri bir eylem ile barış arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayan ve Türkiye'yi mültecilere kapılarını açarak onları en güzel şekilde ağırlamasından dolayı öven Merkel, "Türkiye mültecileri ağırlamada inanılmaz ve dikkate değer işler yapıyor. Türkiye 4 milyon mülteciyle belki de dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Bu nedenle, anlaşmazlıkların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğimize ve mülteci konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimize bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı." ifadelerini kullandı.

AB SIĞINMACI REFORMUNA DESTEK ÇAĞRISI

Alman Şansölye, AB Komisyonunun yeni göç ve iltica anlaşması önerisine de değinerek, bu öneriye destek verilmesi çağrısında bulundu.

Mülteci meselesinin Avrupa'yı gelecek 10 ya da 20 yıl boyunca meşgul edecek karmaşık bir sorun olduğuna dikkati çeken Merkel, AB Komisyonu tarafından hazırlanan reform paketi için minnettar olduğunu belirtti. Merkel, "Bunu nasıl uygulayacağımız sorusu aynı zamanda Avrupa'nın bütünlüğü için bir mihenk taşını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Merkel, AB üyesi devletler olarak uzun vadede göç konusunda ortak bir zemin bulunamadığı takdirde bunun Avrupa'nın hareket etme kabiliyeti için ağır bir yük olacağını kaydetti.

KORONAVİRÜS UYARISINI YİNELEDİ

Başbakan Angela Merkel, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına işaret ederek, salgınla mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilebileceği konusunda uyardı.

Merkel, "Şu anda son birkaç ayda başardığımız her şeyi riske atıyoruz. Bu toplumun vatandaşları olarak, hepimiz birbirimize daha fazla dikkat etmeliyiz." dedi.

Artan enfeksiyon sayısını salgının bitmediğinin bir işareti olarak yorumlayan Merkel, "Eminim alışık olduğumuz gündelik hayatımız geri gelecek. Aileler yeniden bir araya gelip kutlamalar yapabilecek, tiyatrolar ve futbol stadyumları yeniden dolacak. Ama şimdi sabırlı ve mantıklı davranmaya devam edebileceğimizi ve böylece hayat kurtarabileceğimizi göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, herkesin yeniden yakınlığı, dokunuşu ve beraberliği özlediğini belirterek, "Bunu kendim de hissediyorum. Diğerlerinden farklı hissetmiyorum." diye konuştu.

Angela Merkel, 2021 yılı bütçesini de savunarak, Kovid-19'un tüm ekonomik etkilerinin devlet müdahalesiyle baskılanamayacağını vurguladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER