Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Der Spiegel dergisinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmede bulundu.

Merkel röportajında, o dönem Ukrayna konusunda Rusya ile diyalog girişiminde bulunduğunu ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıldıktan sonra daha barışçıl bir dönem olmasını isterdim çünkü Ukrayna konusuyla çok uğraştım. Ama sürpriz olmadı. Minsk Anlaşması aşındı. 2021 yazında başkanlar Biden ve Putin ile görüştüm. Macron ile birlikte AB Konseyi'nde Putin ile bağımsız bir Avrupa tartışma formatı oluşturulmasını istedim. Bazı insanlar buna itiraz etti. Artık kendimi savunacak gücüm kalmamıştı çünkü herkes sonbaharda görevimin sona ereceğini biliyordu."

'POLİTİK AÇIDAN İŞİNİZ BİTTİ'

2021 yılı Ağustos ayında Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmeyle ilgili Merkel, "Moskova'ya veda ziyaretimde de aynısı oldu, Putin burada 'Politik açıdan işiniz bitti' mesajı verdi. Putin için önemli olan sadece güçtür. Bu son ziyarette Lavrov'u da yanında getirdi, normalde görüşmelerimiz baş başa olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya-Ukrayna savaşına engel olmadığınız ve Almanya Şansölyeliğine tekrar aday olmadığınız için pişman mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Merkel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni birinin görevi devralması gerekiyordu. Yurt içinde çoktan zamanı gelmişti. Dış politika açısından tekrar tekrar denediğim pek çok konuda tek bir milimetre bile ilerleme kaydedememiştim. Sadece Ukrayna ile ilgili olarak değil. Transdinyester, Moldova, Gürcistan, Abhazya, Suriye ve Libya konularında da benzeri oldu. Yeni bir siyasi yaklaşımın zamanının geldiğini düşünüyorum."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yine karmaşık bir dünya ile karşı karşıya kalındığını savunan Merkel, uzlaşma kültürünün ortadan kalkmasına rağmen özellikle dış politikada aşılamayacak sınırların çizilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.