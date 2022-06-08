Merkel'den çok konuşulacak 'Ukrayna-Rusya' itirafı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 105. gününe girdi. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını engellemek için daha önce bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadığını söyledi.

Merkel, "Berliner Ensemble" salonunda gazeteci Alexander Osang'ın sorularını yanıtladı ve 8 Aralık 2021'de görevini Olaf Scholz'a devrettikten sonra ilk kez kamuoyu önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisiyle ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Kendimi iyi hissediyorum. Genel olarak görev süremin bitiminden sonraki zamanın farklı olacağını düşünmüştüm. 24 Şubat ile bir dönüm noktası oldu ve bu beni de meşgul ediyor." dedi.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı kınayarak, "24 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılan bu saldırının haklı çıkarılacak bir tarafı yok. Bu, hiçbir mazereti olmayan uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Putin ile 2007 yılında Soçi'de gerçekleştirdiği buluşmayı anlatan Merkel, Putin'in kendisi için Sovyetler Birliği'nin çöküşünün 20. yüzyılda meydana gelen en kötü şey olduğunu söylediğini aktardı. Merkel, "Ben de ona bunun benim hayatımın şanslı bir durumu olduğunu söyledim. Böylelikle özgürlüğe ulaştım, bana zevk ve sevinç veren şeyleri yapabildim. Orada bu konuda büyük bir görüş ayrılığı olduğu açıktı. Bu görüş ayrılığı daha da gelişti. O yıllarda soğuk savaşın gerçekten sonlandırılması başarılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in görüşlerini paylaşmadığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını "büyük bir hata" olarak nitelendiren Merkel, "Bu savaşı engellemek için bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadı." diye konuştu.

- RUSYA İLE İLGİLİ İZLEDİĞİ POLİTİKAYI SAVUNDU

Eski Başbakan Merkel, görev süresi içinde neyi ihmal ettiğine ilişkin soruyu kendisine de sorduğunu belirterek, "Böyle bir trajediyi önlemek için daha fazlası yapılabilir miydi, önlenebilir miydi? Bu nedenle bunlar soruluyor ve elbette bu soruları kendime tekrar tekrar soruyorum." dedi.

Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna ile ilgili izlediği politikayı savunan Merkel, "Şimdi bu yanlıştı diyebileceğim bir şey görmüyorum. Bu nedenle de özür dilemeyeceğim." ifadesini kullandı.

Angela Merkel, görev süresi içinde Rusya'ya yönelik hoşgörülü davrandığına ilişkin değerlendirmeleri de reddederek, "Diplomasi başarısız olduğundan dolayı yanlış olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Putin ile ilişkisinin 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra kötüleştiğini ve Putin'e karşı saf davranmadığını anlatan Merkel, konuştuğu kişilere "Onun (Putin'in) Avrupa'yı yok etmek istediğini biliyorsunuz. Avrupa Birliğini (AB), NATO'nun ön aşaması olarak gördüğü için yok etmek istiyor." şeklinde uyarılar yaptığını aktardı.

Merkel, başbakanlık döneminde Rusya ile gerilimin tırmanmaması için yeterince çalıştığını, ancak bunun başarılamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

- "PUTİN İLE KONUŞULACAK ÇOK ŞEY YOK"

Ülkede kurulan yeni hükümete dış politikada güvendiğini belirten Merkel, "Mevcut federal hükümete güvenmemeyi bile düşünemiyorum." dedi.

Merkel, Putin ile görüşüp arabulucu olup olmayacağına ilişkin soruya, "Görev anlayışım, Alman hükümetinin benden yapmamı istemediği hiçbir şeyi yapmayacağım şeklindedir." cevabını verdi.

Bu konuda Alman hükümetinin kendisiyle temasa geçmesini de beklemediğini aktaran Merkel, "Bunun şu anda herhangi bir yararı olacağı izlenimine sahip değilim. Bana göre şu anda konuşulacak çok şey yok, özellikle de Ukrayna olmadan." değerlendirmesinde bulundu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

05:00 Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını engellemek için daha önce bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadığını söyledi.

02:00 Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı.

01:30 Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirdi.

01:00 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlardaki Rus ablukasını kaldırmak ve küresel bir gıda krizini önlemek için "maksimum çaba gösterdiği" ifade edildi.

00:45 Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız" dedi.

00:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında zarar gören yerleşim yerleri görüntülendi.