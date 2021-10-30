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30 Ekim 2021 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 00:41:00

Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile iş birliği mesajı verdi. "Göç sorununda Türkiye desteklenmeli" dedi.

Görev süresi dolan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel, "Avrupa Birliği-Türkiye anlaşması bize, hem kendi aramızda hem de Türkiye ile iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu." dedi.

"TÜRKİYE DESTEKLENMELİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen Merkel, iki ülke arasındaki köprünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"ARAMIZDA BİR KÖPRÜ VAR"

Angela Merkel, "Türkiye Almanya ilişkilerinin giderek daha önemli olacağı öngörülebilir bir durum. Almanya'da 3 milyondan fazla Türk kökenli insan yaşıyor, yani aramızda bir köprü var." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Angela Merkel, bazı sorunların çözüme kavuşturulması durumunda hem Avrupa Birliği'ni hem de Türkiye'yi daha güçlü küresel bir ekonominin beklediğini söyledi.

Etiketler : Almanya Başbakanı Angela Merkel türkiye
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