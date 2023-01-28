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28 Ocak 2023 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 17:50:00

Meraklı ayı kamerayı buldu, 400'den fazla selfie çekti

Kaynak: TRT Haber

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Colorado'daki bir Ameirkan Kara Ayısı, çoğu hayvanın yanından geçip gittiği vahşi yaşam kamerasında yaklaşık 400 selfie çekimi yaptı.

ABD'nin Colorado eyaleti Boulder şehrindeki yetkililer, yaban hayatını gözlemlemek için 46 bin dönümlük milli parka kamera yerleştirdiler.

Yerleştirilen 9 adet hareket algılayan kamera, bir hayvan geçtiğinde aktive olur. Kameralar ya hareketsiz fotoğraflar ya da kısa videolar çeker.

Diğer hayvanların çoğu, yiyecek veya dinlenme yeri aramak için yanlarından geçer. Ama bu ayı değil.

Kamera ayının çok dikkatini çekmiş olmalı ki uzun süre önünde durmuş, bu sürede harekete duyarlı kamera da ayının yüzlerce fotoğrafını çekmiş.

Fotoğrafları kontrol etmek isteyen yetkililer, geyik, kunduz, kartal ve vaşak gibi hayvanlar görmeyi beklerken fotoğrafların hemen hemen tamamının siyah bir ayıya ait olduğunu gördüler.

Park yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, "580 fotoğraf vardı, bunlardan en az 400'ü ayı selfiesiydi" ifadesini kullandı.

Etiketler : abd selfie ayı vahşi yaşam
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