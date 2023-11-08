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08 Kasım 2023 Çarşamba 06:59:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 06:59:00

Meksika'dan İsrail'in Gazze saldırılarında tarafsızlık kararı

Kaynak: AA

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, tarafsızlık politikasını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, dış politikada "tarafsızlık" tutumundan vazgeçmeyeceklerini kaydederek, "Çok açık şekilde ifade etmek istiyorum ki, ne İsrail ile ilişkilerimizi koparacağız ne de barış aramanın ötesinde bir adım atacağız." dedi.

Gazze'de yaşanılanların oldukça üzücü olduğunu dile getiren Lopez Obrador, "İlk başta benden taraf olmamı istediklerinde, ben tarafsızlık dedim, biz barış istiyoruz, çünkü kınarsak hemen pozisyon alınır ve misilleme gelir, ne yazık ki bu oldu. Olup biten her şey çok üzücü, çok acı verici, insanlık dışıdır, elbette ben de ateşkesten yanayım." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez Obrador, Birleşmiş Milletlerin (BM) olaylara müdahale etme hususunda geciktiğini ve ilk andan itibaren tüm üye ülkeleri araması gerektiğini söyledi.

Kendileri dahil herkesin barış için mücadele etmesinin elzem olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, "Umarım BM bir şeyler yapar, İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip ABD, ateşkesi garanti altına alır ve sivillerin korunması, katliamların önlenmesi için mücadele eder." ifadesini kullandı.

Etiketler : meksika israil tarafsızlık
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