Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi

Milliyet'in haberine göre; Meksikalı suç patronu El Chapo'nun geçen yıl tutuklanıp ve hapse atılmasından bu yana, acımasız Sinaloa Karteli'nin liderliği, Los Chapitos olarak bilinen El Chapo'nun çocuklarının elinde yoğunlaştı.

Gerçek adı Joaquin Guzman olan El Chapo'nun, 24 çocuğu olduğu söyleniyor, ancak sadece birkaçının uyuşturucu savaşında kilit rol üstlendiği düşünülüyor.



Yabancı basında çıkan haberlere göre rakip bir kartel, Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo ve Ovidio Guzman'ı öldürmeleri için suikastçılara görev verdi.

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) 2014 yılında El Chapo’nun çetesinden ayrıldı ve o zamandan beri Meksika’daki bölge ve uyuşturucu yolları için kanlı bir savaş başlattı.

Lider Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, “Los 28” adlı kiralık katilleri işe alarak karteller arası çatışmada üstünlük kazanacaklarını düşünüyor.

Lider Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, “Los 28” adlı kiralık katilleri işe alarak karteller arası çatışmada üstünlük kazanacaklarını düşünüyor.

Almonte konuya ilişkin "El Mencho'nun Sinaloa Karteli'ni sevmediği ve onların peşinde olduğu bir sır değil. Bence (CJNG) aradaki rekabetleri ortadan kaldırmak ve kontrolu tamamen eline almak istiyor. "Sinaloa Karteli, CJNG'den çok daha eski ve son derece güçlü bir kartel. Sanırım El Mencho, Meksika'dan çıkan tüm uyuşturucu kaçakçılığı ve suç faaliyetlerinin tam kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

ABD'li yetkililer daha önce El Mencho’nun tutuklanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül teklif etmişti. Kartelin yakınları ise, acımasız şiddet gösterilerinde halkı, askerleri ve polis memurlarını hedef almıştı.

Jorge Alberto, Felipe Eduardo ve Carlos Guajardo Garcia kardeşler tarafından 2014 yılında kurulan Los 28'in, birliklerine durmak bilmeyen çatışmalarda üstünlük sağlayabileceği bildiriliyor.

Los 28'in üyeleri genellikle operasyona bağlı olarak değişiyor ve daha önce birkaç kartel tarafından işe alındıkları biliniyor.

Meksika medyasında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Ovidio Guzmán ABD'de uyuşturucu ile bağlantılı pek çok suçtan arananlar listesinde yer alıyor. Ovidio Guzman Lopez, babasının 2 yıl önce yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu.