Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı

Arturo Herrera, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, koranavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Herrera, "Hafif belirtilerim var. Bu saatten itibaren kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



- OBRADOR'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ



Herrera, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez ile görüşmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. Ülkede 7 Haziran'da Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo’da virüs tespit edilmişti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 25 bin 60 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 202 bin 591 olarak kayda geçti.