Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 151 artarak 9 bin 930'a yükseldi.
Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
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