Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü
Kaynak: AA
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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