Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 708 kişi öldü
Meksika'da son 24 saatte 708 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
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