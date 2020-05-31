Meksika'da koronavirüs ölümleri
Kaynak: AA
Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak 9 bin 779'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
- George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
- Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
- Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
- Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
- İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı