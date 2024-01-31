Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
Kaynak: AA
Meksika'da tur otobüsünün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 19 kişi öldü.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, tur otobüsünün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Guadalajara kentinden yola çıkan ve turistleri taşıyan otobüs, Elota kasabasındaki otoyolda karşı yönden gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.
Kazada, 19 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır 22 kişi yaralandı.
Sinaloa Sivil Koruma Müdürü Roy Navarrete, basına yaptığı açıklamada, tur otobüsünün karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını belirtti.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev alarak yandığını kaydeden Navarrete, ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Eyalet savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
- Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
- İsrail'in Kızılay binasını basmasına sert tepki
- Rusya Ukrayna'ya dron saldırısı! Çok sayıda patlama meydana geldi
- Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış: Zorla silah altına alınmamak için sığındılar
- İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı
- İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu