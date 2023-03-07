VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina tahliye edildi
Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalar...
Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Verem tedavisini reddeden hastaya tutuklama kararı çıkarıldı
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı
07 Mart 2023 Salı 20:58:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 20:58:00

Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı basın açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Ülkemizde yaşanan bu hadiseden dolayı çok üzgünüz ve kurbanların ailelerine, arkadaşlarına, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Lopez Obrador, kısa süre önce vali ile görüştüğünü belirterek "Savcılık, 4 ABD'liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Tamaulipas Savcısı Irving Barrios da kaçırılma olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bulunması için soruşturma ve istihbarat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meksika basınına göre, 4 ABD vatandaşı 3 Mart Cuma günü sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğramış ve kaçırılmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Meksika'nın ABD sınırına yakın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten sonra silahlı kişilerce kaçırılan 4 ABD vatandaşının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

Etiketler : Manuel Lopez ABD Meksika

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX