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04 Şubat 2023 Cumartesi 21:49:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 21:49:00

Meksika'da benzin istasyonunda patlama

Kaynak: AA

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Meksika'da benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredeki tüm cadde ve sokaklar güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılırken, yetkililer vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinin Tula şehrinde bir benzin istasyonunda güçlü bir patlama meydana geldi.

Patlama sonucu benzin istasyonu alevler içinde kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖÜ, 4 YARALI

Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bakanı Salvador Cruz Neri olay sonrası yaptığı açıklamada patlama sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıklarken, bölgede bulunan 10 aracın ise yandığını belirtti.

Yetkililer, patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ancak polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiğinin bilgisini verdi.

ÇEVREDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredeki tüm cadde ve sokaklar güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılırken, yetkililer vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İlk belirlemelere göre patlama, istasyonda park halindeki bir tankerden sızan LPG sebebiyle meydana geldi.

Etiketler : Meksika benzin Patlama
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