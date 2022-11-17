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17 Kasım 2022 Perşembe 23:51:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 23:51:00

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: Türkiye'nin yanındayız

Kaynak: AA

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Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, terör karşısında Meksika'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Sivil halkı tehlikeye atacak her duruma karşı Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Ebrad ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'yle ilişkileri ilerletmek için gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Ebrard, ülkesinin Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Ebrard, Çavuşoğlu'nun gayretleri sayesinde ilişkilerin bu noktaya geldiğine işaret ederek, iki ülkenin Güney Kore, Endonezya ve Avustralya ile birlikte MIKTA üyesi olduğunu belirtti.

İki ülke kurumlarının gerçekleştirdikleri işbirliklerine dikkati çeken Ebrard, "Biz barış istiyoruz, barış için çalışıyoruz. Barışı bulmak için Venezuela'da çalışıyoruz. Türkiye de Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapıyor. Yani ikimiz de barışçıl çözümler bulmaya çalışan ülkeleriz." diye konuştu.

Ebrard, Türkiye ve Meksika'nın arasında turizmden ticarete, yatırımdan teknolojiye pek çok alanda ilişkileri geliştirmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültür, yatırımlar ve göç ortaklaşa yaptığımız çalışmalar. Kalkınma ajanslarımızın yaptığı çalışmalar da bizim için önemli. Meksika, sizlere çok güzel bir yaklaşımla ve gözle bakıyor. Biz de tabii ki ekonomilerimiz arasındaki engelleri Serbest Ticaret Anlaşması'yla aşacağımızı düşünüyoruz."

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BULUŞACAK

Karşılıklı ticaretin daha da büyütüleceğini vurgulayan Ebrard, gelecek hafta Meksika'da düzenlenecek Pasifik İttifakı Zirvesi'nde ele alınacak konuları Çavuşoğlu'yla masaya yatırdıklarını aktardı.

Ebrard, kendisinin de yarın Türk iş insanlarıyla bir araya geleceğine değinerek, "Meksika, herhangi bir terör durumuna karşı sizinle dayanışma içerisindedir. Sivil halkı tehlikeye atacak her duruma karşı Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Toplantının soru cevap kısmında Türkiye'yle müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'na ve iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolar ticaret hacmine işaret eden Ebrard, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında bağlantılar daha kısıtlıydı. Şimdi biraz artırıyoruz. Pazarlarımız farklı ülkelere yönelikti ama burada Türkiye'nin en iyi, en önemli iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Meksika'nın nasıl fırsatlar sunabileceğini, önümüzdeki yıllar için yatırım fırsatlarını burada tartışacağız. Kısa vadede bize karlılık sağlayacak sektörlere yöneleceğiz."

Ebrard, ticaret hacminin hızlı şekilde büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

MIKTA'ya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ebrard, MIKTA'nın uluslararası alanda daha önemli ve yapıcı hareketler sergileyebileceğini belirterek, "BM ve başka organizasyonlarda MIKTA çok faal olacak. Başka ülkeler de katıldıkça aynı şekilde gelişecek." ifadesini kullandı.

Ebrard, barış ve işbirliği için 2023'te de adımların güçlenerek atılacağını kaydetti.

Etiketler : Ebrad Mevlüt Çavuşoğlu Ankara
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