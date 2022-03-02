Rusya'dan Fransa'ya açık tehdit

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02 Mart 2022 Çarşamba 08:48:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 08:48:00

Medvedev'den Fransa'ya "Ekonomik savaş gerçeğine dönebilir" uyarısı

Kaynak: AA

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Rusya'dan Fransa'nın ekonomik savaş açıklamasına sert tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa'ya "ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir" uyarısında bulundu.

Fransa'dan gelen ekonomik savaş açıklaması Moskova'da tepkiyle karşılandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ekonomik savaşlar gerçeğine dönebilir yorumunda bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

Rusya'nın eski devlet başkanlarından da olan Medvedev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlattıklarına yönelik açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Yetkililerin söyledikleri cümlelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Medvedev, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin! Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya Güvenlik Konseyi Dmitriy Medvedev FRANSA RUSYA UKRAYNA
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