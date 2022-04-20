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20 Nisan 2022 Çarşamba 15:43:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:43:00

Mariupol'deki Türk camisinin bazı bölümleri çatışmalarda hasar gördü

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın anısına hayırsever bir Türk tarafından yaptırılan cami, çatışmalarda hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın ablukaya alarak büyük kısmını ele geçirdiği Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ana yapısı çatışmaları hasarsız atlattı fakat çevresinde bazı bölümlerde hasar meydana geldi.

Özellikle cami bahçesinin girişi ve şadırvan, yakınlara isabet eden roketler nedeniyle zarar gördü. Caminin içine de dışarıdaki patlamalar nedeniyle ufak taş ve beton parçaları döküldü.

Türkiye, savaş başladığında camiye sığınan sivillerin tahliyesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun diplomasi trafiği yürütmüştü. Caminin bulunduğu bölge Rus ordusunun kontrolüne geçtiğinde, camideki siviller tahliye edilmişti.

Azak Denizi kıyısında 10 dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilen ve 2005'te ibadete açılan cami, savaş öncesinde şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanlardan biriydi.

Etiketler : Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camisi Rusya ve Ukrayna
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