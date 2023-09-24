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24 Eylül 2023 Pazar 15:57:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 15:57:00

Mali: Nijer'e operasyon olursa sessiz kalmayacağız

Kaynak: AA

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Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Nijer'e olası bir askeri müdahale karşısında sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Diop, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'de yapacağı olası bir askeri müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını belirten Diop, "Nijer'e herhangi bir askeri müdahale hem Mali'nin hem de bölgenin güvenliğini doğrudan tehdit eder ve bunun ciddi sonuçları olacaktır. Biz de bu durumda boş durmayacağız." dedi.

Diop, yıl sonuna kadar ülkeden ayrılacak Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) görev süresini uzatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da dile getirdi.

Yönetimde askerlerin olduğu Mali, Nijer ve Burkina Faso, ECOWAS'ın Nijer'deki askeri yönetimin çekilmesi için yapmayı planladığı askeri operasyona şiddetle karşı çıktıklarını açıklamış ve operasyon olursa karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Daha sonra bu 3 ülke, terörle etkin mücadele amacıyla "Sahel Devletleri İttifakı (AES)" isimli ortak bir savunma gücü oluşturmuştu.

AES'e göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer üye ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : mali dijer nijer darbe
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