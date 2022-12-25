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Malezya'da toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
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25 Aralık 2022 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 11:45:00

Malezya'da toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Kaynak: AA

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Malezya'da bir kamp alanında 16 Aralık'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Malay Mail'in haberine göre, yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarını bitirme kararının başka kayıp olmadığının doğrulanmasının ardından verildiğini belirtti.

Heyelanda kaybolan 92 kişiden 31'inin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Etiketler : malezya toprak kayması heyelan
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