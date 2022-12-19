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19 Aralık 2022 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 14:50:00

Malezya'da Enver İbrahim hükümeti meclisten güvenoyu aldı

Kaynak: AA

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Malezya Başbakanı İbrahim'in hükümeti güven oylamasında meclisteki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldı.

Ülkede 19 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin ardından bazı partilerle ittifak yapan Enver İbrahim'in kurduğu birlik hükümeti, güven oylamasından başarıyla geçti.

Enver İbrahim'in hükümeti, 222 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 148 milletvekilinin desteğini alarak 2008'den bu yana hiçbir liderin elde edemediği üçte iki çoğunluğa ulaştı.

PARLAMENTO BAŞKANI DA SEÇİLDİ

Malezya parlamentosu bugün yapılan ilk oturumda yeni başkanını da seçti.

Johari Abdul, Azhar Azizan Harun'un yerine "Dewan Rakyat" olarak bilinen parlamentonun yeni başkanı seçildi.

Johari, Başbakan Enver İbrahim tarafından önerilmişti.

ENVER İBRAHİM SEÇİMLERDE 82 SANDALYE ELDE ETMİŞTİ

Genel seçimleri 82 sandalye ile önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe (BN), seçimleri önde tamamlayan Umut İttifakı'nı destekleyerek başa baş biten seçimlerin ardından Enver İbrahim'e başbakanlık yolunu açmıştı.

BN'nin ardından GPS ve Gabungan Rakyat Sabah (GRS) partilerinin de katılımıyla Enver İbrahim, hükümetinin Malezya Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa sahip olacağını ifade etmişti.

Etiketler : malezya enver ibrahim meclis güvenoyu
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