  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı
Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Hedasi Barajı'na ilişkin 3 ülkeden uzlaşı kararı
Trump "heykelleri koruma" kararnamesini imzaladı
İstanbul'da feci kaza!
New York'ta gün doğumu
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 360 bini aştı
İstanbul'da bir binada patlama!
Polislerin gittiği daireden ceset çıktı
Vali Yerlikaya'dan sınava girecek öğrencilere mesaj
ABD'nin başkenti Washington, 51. Eyalet oluyor
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Şanlıurfa'da 72 ev daha karantinaya alındı
Yunanistan'da mültecilere destek gösterisi
İstanbul'da 5 bin polisle 'Huzur' denetimi
Marmara için korkutan deprem senaryosu!
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti
Şişli'de tehlikeli asker uğurlamasına 4 gözaltı
Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktı
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi
27 Haziran 2020 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 07:17:00

Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının giderek azaldığı Malezya'da, aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğü, Kovid-19 vaka sayısının 6 artışla 8 bin 606'ya, iyileşen hasta sayısının ise 23 artarak 8 bin 294'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs nedeniyle toplam 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 13 gündür virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Son iyileşen vakalarla birlikte toplam aktif vakaların 191'e düştüğü kaydedildi.

Malezya'da vaka artışı son 4 gündür tek haneli rakamlarla kaydedilirken hükümet, temmuz ayının ortasında salgının yayılımını durdurmayı hedefliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede 10 Haziran'da normalleşme sürecine girildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER