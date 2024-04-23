Malezya'da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü
Kaynak: AA
Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.
Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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