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Malezya'da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü
23 Nisan 2024 Salı 11:15:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 11:15:00

Malezya'da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Kaynak: AA

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Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Etiketler : malezya askeri helikopter çarpışma
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