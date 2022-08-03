Malezya, Türkiye'nin 'Yeniden Asya' politikasında önemli bir konuma sahip

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Malezya'nın tarihi ve kültürel perspektife sahip yakın ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ziyaret sonrasında Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülke arasında fiziken gerçekleşemeyen üst düzey ve teknik ziyaretlerin son dönemde yoğunlaştığını dile getirdi.

1 Nisan itibarıyla Malezya'nın sınırlarını açmasıyla Başbakan İsmail Sabri Yakup'u Türkiye'de ağırlama imkanı bulduklarına işaret eden Yüksel, "Ziyaret, birçok açıdan önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla heyetler arası görüşmelere ilaveten ilgili bakanlar, Türkiye'deki muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Yüksel, söz konusu ziyarette 7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İsmail Sabri Yakup arasında olmak üzere toplam 15 resmi belge imzalandığının altını çizerek, anlaşmalar ve mutabakatlar dışında ziyaretin ön önemli çıktısının iki ülke arasında 2014'te başlatılan Stratejik İşbirliği'nin Kapsamlı Stratejik Ortaklığa dönüştürülmesi olduğuna dikkati çekti.

İsmail Sabri'nin ziyaretinin Türkiye'nin özel önem atfettiği savunma sanayi bakımından da verimli geçtiğine değinen Yüksel, Başbakan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye gerçekleştirdiği ziyaretler ve savunma sanayi temsilcileriyle görüşmeler sonrasında Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini yakından görme imkanı bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın daveti üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Ağustos Perşembe günü Malezya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyarete değinen Yüksel, Başbakan İsmail Sabri'nin 5-8 Temmuz'daki Türkiye ziyaretinde mutabakata varılan konuların takibini yapmak üzere bir görüşme yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Yüksel, son dönemde yoğunlaşan üst düzey ve teknik ziyaretlerde yakalanan ivmeyle gündemdeki konuları bir an önce ilerletme isteğinin Çavuşoğlu'nun ziyaretini daha önemli hale getirdiğini vurgulayarak, görüşmelerde ekonomik ve bölgesel konular, ticari ilişkilerin artırılması, savunma sanayi, üniversitelerarası ilişkilerin de ele alınacağını kaydetti.

"İlişkilerimizi her boyutuyla yakından takip edip geliştirmeye çalışıyoruz"

İki ülkenin yakın ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Malezya, Türkiye'nin 2019'da ilan edilen 'Yeniden Asya Politikası' çerçevesinde önemli bir konuma sahip. Ayrıca Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) içerisinde son derece önemli bir ülke, biz de bu ilişkilere hem ikili esasta hem de ASEAN bağlamında önem atfediyoruz. Türkiye, ASEAN'ın sektörel diyalog ortağıdır, ASEAN'la olan ilişkilerimizin artırılmasında Malezya'nın desteğine önem veriyoruz. Bu çerçevede Malezya'yla ilişkilerimizi her boyutuyla yakından takip edip geliştirmeye çalışıyoruz."

Yüksel, İslam İşbirliği Teşkilatı'na mensup iki büyük ülke Türkiye ve Malezya'nın ekonomik güçlerini birleştirerek birbirine destek olmasının ortak yatırımlar, çeşitli alanlardaki üretim ve teknoloji transferi bağlamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin "Yeniden Asya Politikası" çerçevesinde bölgedeki varlığını artırması, diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmesi yolunda Malezya'yı önemli bir giriş noktası olarak değerlendirdiğini aktaran Yüksel, Malezya'yla ilişkilerin sadece ithalat-ihracat meselesi olarak görülmediğini, bilakis karşılıklı yatırımların artırılması, teknoloji ve bilgi transferi düzeyinde de önem atfedildiğini belirtti.

Büyükelçi Yüksel, şunları kaydetti:

"Malezya'da göreve başlayalı kısa süre oldu. Burada kendimi son derece şanslı addediyorum, zira zaten tarihi ve kültürel bakımdan yakın iki ülkenin ilişkilerini daha da ileriye taşımak açısından önemli imkanlar mevcut olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iki dost ve kardeş ülkenin ilişkilerini daha da ilerletmek için Büyükelçiliğimizdeki meslektaşlarımızla çalışacağız. İnşallah iki ülke ilişkileri daha ileri seviyelere taşınır diye ümit ediyoruz."