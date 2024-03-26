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Malavi'yi kuraklık vurdu
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26 Mart 2024 Salı 07:14:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 07:14:00

Malavi'yi kuraklık vurdu

Kaynak: AA

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Malavi'de kuraklık nedeniyle ülkenin 28 ilinden 23'ü afet bölgesi ilan edildi.

Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "El Nino hava olayından etkilenen 2 milyondan fazla çiftçi hanesini beslemek için ülkenin 28 vilayetinden 23'ünde afet durumu ilan ettim." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, tüm Malavililer ve uluslararası toplum ülkede açlığı durdurma girişimine destek olmaya davet edildi.

Malavi'nin komşusu Zambiya da geçen ay kuraklık nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Etiketler : malavi kuraklık afet
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