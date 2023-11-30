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Mahmud Abbas, Ramallah'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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30 Kasım 2023 Perşembe 20:06:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 20:06:00

Mahmud Abbas, Ramallah'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

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7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yana 3'üncü kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin'in Ramallah kentinde bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken'a İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Kudüs dahil Batı Şeria'da işlediği suçları belgeleyen kapsamlı bir dosya verdi.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yana 3'üncü kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesine geldi. Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Abbas, görüşmede Gazze Şeridi'nde tam bir ateşkes sağlanmasına olan ihtiyaca ve İsrail saldırganlığına son verilmesine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'ne hızla su, elektrik ve yakıt sağlanmasının yanı sıra insani, tıbbi ve gıda yardımlarının arttırılmasının öneminin altını çizdi.

Abbas, görüşmede ayrıca Blinken'a İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Kudüs dahil Batı Şeria'da işlediği suçları belgeleyen kapsamlı bir dosya verdi. Dosyada, İsrail güçlerinin işlediği cinayetler, yıkımlar, etnik temizlik ve diğer zulümlere ilişkin kanıtların yer aldığı aktarıldı. İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların durumuna değinen Abbas, Filistinli mahkumlara yönelik ihlalleri durdurmaya çağırdı.

Görüşmede, Filistin halkının Gazze Şeridi'nde ve Kudüs dahil Batı Şeria'da zorla yerinden edilmesini reddettiğini yineleyen Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası dikkat çekti.

Bölgede barış ve güvenliğin ancak uluslararası meşruiyete dayanan iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini vurgulayan Abbas, bu çözümün Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin içerisine dahil olduğu Filistin devletinin tanınmasını içerdiğini söyledi.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu Filistin MAHMUD ABBAS BLİNKEN
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