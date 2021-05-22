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22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:36:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:36:00

Mahmud Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin-İsrail ateşkesini görüştü.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından, Antony Blinken'ın Mahmud Abbas'ı telefonla aradığını açıkladı.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ve Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ele alındığı görüşmede Abbas, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve Gazze'nin yeniden imarının gerekliliği üzerinde durdu.

Açıklamaya göre, Abbas, işgali sonlandıracak siyasi sürecin derhal başlaması gerektiğini söyledi.

ANTONY BLİNKEN BÖLGEYE GİDECEK

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, gece 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail-Filistin meselesini görüşmek ve taraflarla temaslarda bulunmak üzere bölgeye gideceğini anlatmıştı.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken Ned Price
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