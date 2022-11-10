VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
10 Kasım 2022 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 23:28:00

Mahmud Abbas: 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu, Yasir Arafat'ın bize emanetidir ve biz vefalıyız ve bunu başarmak için kararlıyız." dedi.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 18'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde anma programı düzenlendi.

Anma töreninde videolu mesajı yayınlanan Abbas, Batı Şeria'da Gazze Şeridi olmadan, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'sız hiçbir Filistin devleti olmayacağını vurgulayarak, "Başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceğiz. Bu, Yasir Arafat'ın bize emanetidir ve biz vefalıyız ve bunu başarmak için kararlıyız." diye konuştu.

Konuşmasında Gazzelilere seslenerek kuşatma altında çektikleri ıstırabın farkında olduklarını ve ellerinden geldiğince onları rahatlatmaya çalıştıklarını ancak siyasi bölünmüşlüğün Filistin davasına geri adım attırdığını ifade eden Abbas, Filistin halkının kazanımlarını boşa harcamakla tehdit eden bu siyasi bölünmenin bedelinin "şehitler, esirler ve yaralılar tarafından" ağır bedeller verilerek ödendiğini dile getirdi.

Bedeli ne olursa olsun Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün devam etmesini kabul etmeyeceklerini aktaran Abbas, bu bölünmenin devam etmesinin, müstakbel Filistin devletinin coğrafya birliğinin yokluğu anlamına geldiğini söyledi.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDAKİ BÖLÜNME

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bunun da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Etiketler : Filistin Kurtuluşu Filistin Devlet Başkanı Fransa
Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Bana beyin kanaması geçirteceksiniz
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Tunceli'de beyaz çile başladı

Tunceli'de beyaz çile başladı
‘İrem'e sinir olmuştum'

‘İrem'e sinir olmuştum'
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya
Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na
Kızıyla esnaf lokantası isteği

Kızıyla esnaf lokantası isteği
Ayça Boz'uldu

Ayça Boz'uldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX