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30 Ekim 2023 Pazartesi 07:58:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 07:58:00

Maduro'dan Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı

Kaynak: AA

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Maduro, X sosyal medya hesabından, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağının fotoğrafı ile tebrik mesajı paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı, paylaşımında, "Venezuela'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin tebriklerimizi iletiyoruz. Takdire şayan tarihi mirasa sahip bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Desde Venezuela enviamos nuestras más profundas felicitaciones al Pueblo turco y a su Presidente @RTErdogan, que celebran por todo lo alto el Centenario de la Fundación de la República, una nación con un legado histórico admirable. pic.twitter.com/crGgiebctY</p>&mdash; Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 29, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Maduro tebrik etti Erdoğan kutlama Cumhuriyet Bayramı
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