Maduro'dan Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı

Maduro, X sosyal medya hesabından, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağının fotoğrafı ile tebrik mesajı paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı, paylaşımında, "Venezuela'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin tebriklerimizi iletiyoruz. Takdire şayan tarihi mirasa sahip bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Desde Venezuela enviamos nuestras más profundas felicitaciones al Pueblo turco y a su Presidente @RTErdogan, que celebran por todo lo alto el Centenario de la Fundación de la República, una nación con un legado histórico admirable. pic.twitter.com/crGgiebctY</p>— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 29, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>