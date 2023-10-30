Maduro'dan Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı
Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Maduro, X sosyal medya hesabından, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağının fotoğrafı ile tebrik mesajı paylaştı.
Venezuela Devlet Başkanı, paylaşımında, "Venezuela'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin tebriklerimizi iletiyoruz. Takdire şayan tarihi mirasa sahip bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Desde Venezuela enviamos nuestras más profundas felicitaciones al Pueblo turco y a su Presidente @RTErdogan, que celebran por todo lo alto el Centenario de la Fundación de la República, una nación con un legado histórico admirable. pic.twitter.com/crGgiebctY</p>— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 29, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Gazze'deki yaralılar Mısır'a getirildi
- Rusya'dan Gazze açıklaması: "Bir kez daha teyit ediyoruz, bir an önce ateşkes sağlanmalı"
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor